بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة عمل

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) أنه من المنتظر أن يجري الرئيس الروسي محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن الاجتماع الأولي سيضم وفدي الرئيسين، وستعقبه محادثات بين بوتين ومحمد بن زايد بشكل فردي.

وبعد الانتهاء من جدول أعماله في أبو ظبي، سيتوجه بوتين إلى العاصمة السعودية الرياض في نفس اليوم. ومن المقرر أن يجري هناك محادثات هناك مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان.

وسبق أن زار الرئيس الروسي الإمارات والسعودية في أكتوبر 2019.

