محافظ الشرقية يُسلم كراسي متحركة لذوي القدرات والهمم

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم 11 كرسي متحرك وطرف صناعي لحالات من ذوي الهمم مقدمين من مؤسسة بوابتك للخير بالتعاون مع المحافظة ، لمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويسر ، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وخالد خلف مسؤول مشروعات بحري بمؤسسة بوابتك للخير للتنمية.

وأعرب المستفيدون من ذوي الهمم عن سعادتهم البالغة موجهين الشكر له على رعايته الكاملة لهم وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الإجتماعي وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياه أفضل للمواطنين تنفيذاً للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الاسر الأكثر إحتياجاً لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني. من جانبه أشار خالد خلف مسؤول مشروعات بحري بمؤسسة بوابتك للخير للتنمية الي استمرار المؤسسة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لفئات المجتمع.