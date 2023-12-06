رئيس جامعة دمياط يتفقد نادي الوافدين استعداداً لانتخابات الرئاسة القادمة

تفقد اليوم الأربعاء ، الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط نادى الوافدين والعاملين بالجامعة إستعداداً لإنتخابات الرئاسة استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية.



تأتى الجولة التفقدية فى إطار الوقوف على جاهزية النادى وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين من خارج محافظة دمياط في عملية الإقتراع إلى جانب تأمين المكان، من بحث ونظام وحماية مدنية وتأمين جميع مداخل ومخارج النادى .

وأشار رئيس جامعة دمياط إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، وتبدأ عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام (10 و11 و12 ديسمبر 2023)

تفقد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن رفع درجة الاستعداد لتجهيز اللجان الانتخابية ومقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات داخل مدارس المحافظة .

أجرى المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة ميدانية للتأكد من جاهزية أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة سبل الراحة لهم، رافقه خلال الجولة ربيع السادات مدير أمن المديرية ومديري الإدارات التعليمية.

وتفقد "وكيل الوزارة" خلال الجولة، مقرات الإقامة والمبيت لقوات التأمين الوافدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بإدارات التعليمية فارسكور والسرو والزرقا للتأكد من توافر كافة سبل الإقامة والإعاشة، والوقوف على مدى جاهزيتهم وتذليل كافة العقبات أمام قوات التأمين، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأوصى "وكيل الوزارة" خلال تفقده باستبدال بعض المستلزمات داخل بعض المدارس، وتوفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين.

وأشار "وكيل الوزارة" أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت كافة الأجهزة والمديريات أن تقوم بدورها في تجهيز وإعداد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة لهم.