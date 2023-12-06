«إيديكس 2023».. مباحثات بين رئيس "العربية للتصنيع" ووزير التكنولوجيا الأرميني

تحرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مشاركتها بمعرض إيدكس 2023 في نسخته الثالثة علي تعزيز التعاون والتوسع في عقد الشراكات مع كافة المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وفي هذا السياق، التقى اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا ورئيس لجنة الصناعات العسكرية بحضور سفير أرمينيا بالقاهرة.

وخلال المباحثات، تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة ، وترحيبها بالشراكة مع كبري الشركات الأرمينية وزيادة فرص الاستثمار.

وأوضح اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المباحثات كانت ايجابية، وتناولت دراسة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لبحث مدي امكانية تنفيذها.

من جانبه، أعرب روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة الأرميني عن تقديره للمباحثات مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا لتطلع كبري الشركات الأرمينية للتعاون المشترك مع الهيئة.