محافظ مطروح يتفقد منطقة كوبري فوكة للوقوف على أسباب تكرار الحوادث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، منطقة كوبرى فوكة؛ للوقوف على أسباب تكرار الحوادث بهذه المنطقة ومعاينتها على الطبيعة، مؤكدا التواصل والتنسيق مع هيئة السكة الحديد ووزارة النقل لمعالجة أسباب المشكلة خلال أعمال توسعة الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية مطروح ووضع الحلول المناسبة لسيولة المرور وتجنب الحوادث؛ حفاظا على سلامة وارواح المواطنين.

وأصبح الطريق المؤدى إلى مدينة مرسى مطروح يمر أعلى كوبرى فوكة، والاتجاه المؤدى إلى محافظة الإسكندرية يمر من على مزلقان السكة الحديد مباشرة، والطريق منحدر بشكل كبير مما قد يؤدى إلى وقوع الحوادث.

و خاطب محافظ مطروح وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات التي تحافظ على سلامة و أرواح المواطنين بما يحقق الصالح العام وفى ضوء مخطط وزارة النقل والمواصلات.

محافظ مطروح يتفقد منطقة كوبري فوكه للوقوف على أسباب حوادث الطرق

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