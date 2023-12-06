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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

هيئة الدواء المصرية تحذر من تأثير فوار الحموضة على فعالية الأدوية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية تحذير من تأثير فوار الحموضة على فعالية
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تحذر الهيئة المصرية للدواء من تأثير فوار الحموضة على فعالية الأدوية، حيث أفادت بأن استخدام الفوار يمكن أن يقلل من فعالية العديد من الأدوية ويؤثر على طريقة عملها، مما يزيد من خطر حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها.

وفي منشور للهيئة، أوضحت أن استخدام الفوار يمكن أن يقلل من امتصاص العديد من الأدوية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تقليل مستوياتها في الدم، وبالتالي يمكن أن يؤثر على فعاليتها، كما يشمل ذلك مضادات الفطريات مثل "الأتراكونازول".

وأوصت الهيئة المواطنين بفصل تناول الأدوية التي تؤخذ مع الفوار عنه لمدة تزيد عن ساعتين، وذلك لضمان استيعاب الدواء بشكل فعال من الجسم ولتجنب تأثير الفوار على امتصاصها.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة عن فتح باب التسجيل لورشة عمل تدريبية حول استخدام المنصة الإلكترونية "برومات"، والتي تستهدف تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على كيفية استخدام هذه المنصة لموافقات التسويق والإعلان.

ومن المقرر أن تبدأ ورشة العمل يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 في مقر الهيئة، وتُقدم لممثلي الشركات والمكاتب العلمية العاملة في مجال الأدوية والصناعات الطبية.

الهيئة المصرية للدواء فوار الحموضة فعالية الأدوية