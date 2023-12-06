«أبو ظبي التجاري» يطلق أول حساب مستدام للشركات ويعلن عن مستهدفاته التمويلية المستدامة حتى 2030

في خطوة سباقة، أعلن بنك أبو ظبي التجاري مصر عن إطلاق حساب مستدام المصمم خصيصاً للشركات لإدارة أموالهم وفي نفس الوقت تحقيق استراتيجيتهم للتحول نحو الاقتصاد المستدام.

ويأتي إطلاق هذا الحساب الأول من نوعه في مصر ضمن خطة البنك نحو تحقيق الاستدامة ودعم الاستثمار المسئول في المشروعات ذات الأثر الإيجابي وتحول عملائه نحو ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية اتساقاً مع خطة مصر للاستدامة 2030 واستراتيجية مجموعة ابوظبي التجاري التي اعلنت مؤخراً انضمامها إلى التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، وهو تحالف يضم أكثر من 130 بنكاً عالمياً رائداً تعمل على مواءمة محافظ الإقراض والاستثمار الخاصة بها مع هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، والوفاء بمتطلبات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

رفع محفظة تمويل المبادرات المستدامة ليصل لـ34 مليار دولار بحلول عام 2030

كما اعلنت مجموعة أبوظبي التجاري رفع قيمة تمويلها للمبادرات المستدامة بشكل كبير ليصل إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2030 مع وضع هدف 14 مليار دولار أمريكي بحلول 2025. وفي نفس السياق، أعلن أبوظبي التجاري مصر عن مستهدفاته للتمويل المستدام حتى نهاية عام 2030 وهي نسبة 15% من إجمالي محفظة القروض وذلك بالاعتماد على إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المستدامة لدعم المشروعات والأنشطة البيئية والمجتمعية.

السويركي: ملتزمون بدعم الاقتصاد المصري وعملائنا في مسيرتهم للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة

وفي هذا السياق، علق إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً: "تلعب البنوك دوراً رئيسياً في التحول نحو الاستدامة. ويأتي التصدي للتغير المناخي من بين أولويات الحكومة المصرية التي اطلقت استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050. ونحن ملتزمون بدعم الاقتصاد المصري وعملائنا في مسيرتهم للتحول نحو مستقبل أكثر استدامةً وذلك من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة لمواجهة التغير المناخي بالاتساق مع استراتيجية ورؤية مجموعة أبوظبي التجاري. ويولي البنك ومجلس إدارته اهتماماً كبيراً بملف الاستدامة ووضع اطر الحوكمة التي تضمن التقدم في استراتيجية البنك بخطى ثابتة وسريعة. وبالفعل، قمنا باتخاذ خطوات عديدة منها إعداد الإطار المصرفي للتمويل المستدام والسياسية الائتمانية لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. ونحن سعداء اليوم بإطلاق حساب الشركات المستدام الأول من نوعه في مصر وكذلك قرض السيارة الكهربائية للأفراد. ومن أجل تحقيق هذه الخطوات، كان لزاماً علينا الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين على أعلى مستوى والتوعية بمخاطر المناخ وأهداف التنمية المستدامة".

ويوفر الحساب المستدام للشركات القنوات المناسبة لتعزيز الاستثمار في المشاريع والأصول المستدامة وحصول العملاء على تقارير دورية لقياس الأداء والأثر البيئي والمجتمعي لتلك المشروعات. كما يوفر هذا الحساب كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية (الاستعلام ، تحويل الأموال ، فتح الحسابات ) من خلال التطبيق الإلكتروني لدعم عملائه في تعزيز الممارسات المستدامة للشركات. كما يستهدف البنك اطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المستدامة لدعم المشروعات والأنشطة البيئية والمجتمعية للتوسع في محفظة التمويل المستدام. وكان البنك قد أعلن مؤخراً عن قرض السيارة الكهربائية بدون مصاريف إدارية لتشجيع المستهلك للتحول للأخضر وانتهاج ممارسات صديقة للبيئة.

وتشارك مجموعة أبوظبي التجاري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.