الدقهلية تتسلم الدفعة الأولى من معدات النظافة الجديدة

تسلمت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من معدات النظافة وتحسين البيئة بـ 7 معدات ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، وتتضمن معدات الدفعة الأولى 6 سيارات نقل قلاب حمولة الواحدة منها 5 أطنان، ومكبس 16 متر مكعب.

وقال أيمن مختار، محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية،، أنه جرى طرح مناقصة من الديوان العام للشراء المركزي لمعدات تحسين البيئة في إطار الخطة الاستثمارية بإجمالي 49 مليون جنيه لـ 19 معدة نظافة انطلاقا من الاهتمام بملف النظافة وتحسين البيئة.

وأضاف، أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، ووجه بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفاءتها ووضع خطة عمل خطة صيانة لكافة المعدات.

ووجه لتوزيع معدات الدفعة الأولى 3 سيارات 5 أطنان قلاب لمركز ومدينة تمي الامديد، وسيارة 5 أطنان قلاب لمركز ومدينة طلخا، وسيارة 5 أطنان قلاب لمركز ومدينة المطرية، وسيارة 5 أطنان قلاب لمركز ومدينة السنبلاوين، أما المكبس 16 متر مكعب يتم تسليمه لمركز ومدينة شربين، وفقا للاحتياجات المطلوبة لهذه المراكز لدعم منظومة النظافة وتحسين البيئة بها.

حضر التسليم بالمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والمحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد والمحاسب نادر بشير رئيس مركز ومدينة المطرية ونواب رؤساء مركزي طلخا وشربين ومسئولي ادارة المركبات بالمحافظة.