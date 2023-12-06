7 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري غدا

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غدا الخميس، نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، لحساب منافسات الجوبة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد السلام، نظرًا لغلق استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة.

وافتقد الزمالك خلال مواجهة سوار الغيني مساء الأحد الماضي، لجهود الرباعي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد، بداعي الإصابة ويسعى الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، لتجهيز المصابين للاستعانة بهم في المباريات القادمة، فيما يفتقد الزمالك لجهود أحمد فتوح ومحمج صبحي ومصطفى الزناري بسبب إيقاف الثلاثي من جانب مجلس إدارة النادي.

ويعاني شلبي من كدمة في القدم، ويعاني حسام عبدالمجيد من كسر في عظمة الأنف ويخوض محمود حمدي الونش المرحلة التأهيلية الأخيرة بعد العودة من جراحة الرباط الصليبي.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم، في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات أمام البنك الأهلي وسموحة ومودرن فيوتشر، والتعادل في مباراتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب، وتلقي هزيمتين أمام إنبي وزد، ونجح هجوم الزمالك خلال 7 جولات من تسجيل 14 هدفًا واستقبلت شباك الأبيض 9 أهداف.