وزير الخارجية الصيني يؤكد لبلينكن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، اليوم الأربعاء- أن وانغ أدلى، بهذه التصريحات خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي تبادلا خلالها وجهات النظر حول الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.

وقال وانغ "نحن الآن في مفترق طرق بين الحرب والسلام، ويتعين على الدول الكبرى على وجه الخصوص أن تلتزم بالإنصاف والعدالة، وتتمسك بالموضوعية والحياد، وتتحلى بالرزانة والعقلانية، وتبذل جهدًا شاملًا لتهدئة الوضع في قطاع غزة، وتعمل على الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية أكبر".

وأضاف وانغ، أن أي حل للأزمة الراهنة في غزة يجب ألا يحيد عن حل الدولتين، وأي ترتيب يتعلق بمستقبل فلسطين يجب أن يعكس إرادة الشعب الفلسطيني.