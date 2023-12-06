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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سر انتشار نزلات البرد بشكل مكثف (فيديو)

أشرف عقبة
أشرف عقبة
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كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة السابق بجامعة عين شمس، عن أسباب انتشار نزلات البرد بشكل مكثف، قائلا: "مع تغيير درجات الحرارة ودخول فصلي الخريف والشتاء تزيد الفيروسات المسببة لأعراض البرد والانفلونزا".

وأضاف "عقبة" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات المسببة لهذه الأعراض مثل الرينو فيروس والأدينو فيروس والانفلونزا والبارا انفلونزا وكورونا فيروس والفبروس التنفسي المخلوي الذي زاد الكلام عليه في الفترة الأخيرة.

وتابع، أن كل هذه الفيروسات تسبب أعراضا شبيهة للبرد والانفلونزا مثل ارتفاع درجات الحرارة وسيلان الأنف واحتقان الحلق والكحة، بالإضافة إلى وجود مسببات لنفس الأعراض قد لا تكون عن طريق الفيروسات، ولكن قد تكون عن طريق بعض الأدوية وبخاصة الأدوية المناعية التي يحصل عليها المصابون بأعراض الذاتية أو الأورام والسرطان، وهناك ميكروبات قد تسبب أعراضا في الجهاز التنفسي".

درجات الحرارة نزلات البرد الخريف الشتاء الإنفلونزا