ياسر قمر يحفز منتخب الناشئات قبل نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة على التواصل مع بعثة المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عامًا قبل خوض نهائي بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم.

وتمكن منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا من التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا وكذلك ضمن منتخب ناشئات مصر التأهل لبطولة العالم المقبلة بعد صعوده للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

وأكد المهندس ياسر قمر، دعمه لبعثة مصر، مؤكدًا ثقته في قدرات اللاعبات والعودة باللقب القاري.

وكشف رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أن منتخب الناشئات قادر على الفوز بالبطولة والعودة للقاهرة بالكأس .

ونصح ياسر قمر لاعبات المنتخب بذل أقصى ما لديهن في المباراة النهائية أيا كان المنافس، مشددًا على ضرورة نسيان نتيجة مباراتي دور المجموعات والتركيز فقط على حصد اللقب.

وينتظر منتخب مصر في المباراة النهائية، الفائز من لقاء الكاميرون ونيجيريا الذي سيقام اليوم الأربعاء

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية غداً الخميس على ان تعود البعثة المصرية للقاهرة فجر الجمعة

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على نيجيريا في مستهل مشوراه بالبطولة بنتيجة 3/0 كما فاز على الكاميرون في المباراة الثانية بنتيجة 3/2

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.