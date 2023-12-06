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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: متابعة 3 برامج تدريبية لشباب المنيا على مهن يحتاجها سوق العمل

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قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا بدأت فعاليات الدورات التدريبية المجانية للشباب على 3 من المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وهى: الخياطة والتفصيل، والتطريز، وصيانة المحمول، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، ومؤسسة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، وذلك بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية.

وتأتي هذه البرامج في إطار المرحلة الثانية من التدريبات المهنية للشباب من الجنسين بمجالات الوظائف المُستقبلية،التي تُنفذها "الوزارة" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ،وشركة قُدرة ،والتي تستهدف تدريب 920 شاباً وفتاة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المهنى للشباب، لتعزيز قُدراتهم للتوظيف والوصول إلى فرص عمل لائقة،ويحتاجها سوق العمل، ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه البرامج التدريبية حيث تُوفر "الوزارة" لهم كافة الأدوات المُساعِدة للتدريب من أجل دمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضافت مدير المديرية انها تابعت من خلال جولة لتفقد الدورات سير العملية التدريبية للوقوف على الاحتياجات والمطالب وتطبيق المناهج التدريبية المعتمدة من الوزارة، ورافقها فى جولتها أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة إلى مركز التدريب المهنى.

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