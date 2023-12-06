الخارجية الروسية: لافروف يزور الإمارات وقطر هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الروسية،أن الوزير سيرجي لافروف سيزور الإمارات وقطر في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم الأربعاء:"سيقوم لافروف بزيارة دولة الإمارات يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري للمشاركة في المنتدى الدولي للسلام والأمن الرابع عشر".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية:" من المقرر أيضا أن يزور لافروف دولة قطر في 10 ديسمبر الجاري والمشاركة في منتدى الدوحة الحادي والعشرين ".

