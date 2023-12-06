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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: لافروف يزور الإمارات وقطر هذا الأسبوع

لافروف
لافروف
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية،أن الوزير سيرجي لافروف سيزور الإمارات وقطر في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري. 
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم الأربعاء:"سيقوم لافروف بزيارة دولة الإمارات يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري للمشاركة في المنتدى الدولي للسلام والأمن الرابع عشر".
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية:" من المقرر أيضا أن يزور لافروف دولة قطر في 10 ديسمبر الجاري والمشاركة في منتدى الدوحة الحادي والعشرين ".
 

الخارجية الروسية الامارات