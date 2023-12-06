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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل البرنامج الوطني لرفع الإنتاجية مليون سيارة سنويا بحلول 2030

البرنامج الوطني لصناعة
البرنامج الوطني لصناعة السيارات
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية مصر الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "البرنامج الوطني لصناعة السيارات.. رفع إنتاجية مصر من السيارات إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2030". 

وقال الإعلامي محمد عبده، إن هناك خطة متكاملة تعمل عليها مصر من أجل تصنيع السيارات الكهربائية والأتوبيس الكهربائي بالتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية والابتعاد عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري من أجل الحفاظ على البيئة بنسبة مكون محلي في التصنيع للسيارات الملاكي من 45% إلى 50% والأتبيوسات من 65% إلى 80% تقريبًا. 

وأضافت الإعلامية جومانة ماهر، أن هناك حرص خاص يتم العمل عليه بشكل مكثف من جانب الحكومة المصرية من أجل زيادة التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مع القطاع الخاص مثل الاتفاق الأخير الذي تم بين المجلس الوطني لصناعة السيارات ممثلا للمجلس الأعلى لصناعة السيارات لإنشاء أول مشروع عملاق لصناعة السيارات في مصر من خلال تجمع لـ3 من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم. 

واتفاق أطراف الاتفاقات الإطارية على التعاون الملزم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

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