مصرع طفل دهسته سيارة نقل أمام منزله في الدقهلية

لقى طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل "بيك أب" بقرية أبوداود مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية حال قيامه باللهو أمام منزلها، واصطدمت به السيارة مما أدى إلى حدوث إصابته بنزيف فى المخ ووصوله المستشفى جثة هامدة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد ممن مستشفى تمى الامديد المركزي بوصول الطفل "محمود.ج.ع.م"، 5 أعوام ومقيم طرف أسرته بقرية أبو داود دائرة المركز جثة هامدة"ادعاء حادث طريق".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والدة الطفل ،30عاما، ربة منزل وجد الطفل ،75 عاما، فلاح ويقيمان بذات القرية، قررا حال لهو المتوفي امام منزله اصطدمت به السيارة رقم (د د أ 1562 نقل بيك أب) قيادة "عوض.م.ع.م"، 24 عاما، سائق ومقيم بذات القرية مما أدى الى حدوث إصابته التي أودت بحياته واتهما قائد السيارة بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط السائق المتهم، وبمواجهته أقر بحدوث الواقعة دون قصد منه وقدم رخصتي القيادة والتسيير ساريتين.جرى التحفظ على السيارة وتحررعن ذلك المحضر رقم 8357 جنح مركز تمي الأمديد والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.