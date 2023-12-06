بالفيديو.. الأرصاد: طقس خريفي نهارًا وشبورة مائية على كافة الأنحاء

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، حيث أن القاهرة الكبري ستسجل 23 درجة مئوية نهارًا وتحديدًا خلال فترة الظهيرة.

وأضاف "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الطقس خريفي لطيف تمامًا خلال فترة النهار، على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وتحديدًا خلال فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس.

وأوضحت، أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كانت بوجود شبورة مائية خلال فترة الصباح الباكر، ومازالت الشبورة المائية الكثيفة تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال سيناء، والتى تؤدى الى الإنخفاض فى الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

وتابعت، أن تكون الشبورة المائية تكون فى ساعات الليل المتأخر، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، مشيرًة الى أنه مع سطوع أشعة الشمس تبدأ الشبورة المائية فى الإختفاء، ويبدأ التحسن فى الرؤوية الأفقية على أغلب الطرق.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، لكن كثافتها تقل تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.