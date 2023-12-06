برلماني: التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بسياحة اليخوت خطوة مهمة للترويج وجذب الاستثمارات

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بإعطاء أهمية خاصة بملف سياحة اليخوت، بمثابة خطوة مهمة للترويج للسياحة المصرية وجذب أقطاب سياحة اليخوت وتنظيم رحلات لأشهر العاملين والخبراء بالمجال.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الاهتمام بسياحة اليخوت تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض و تقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي إلى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى ضرورة خلق أسواق جديدة للسياحة المصرية وإطلاق حملات ترويج عالمية، تستهدف تغير الصورة الذهنية التي تسعى الجماعات المتطرفة وتطوير الظلام في الغرب ترويجها، والتأكيد على حالة الاستقرار ومعدلات الأمان التي وصل لها الشارع المصرى.

وتابع عضو مجلس النواب، أن سياحة اليخوت تعد من أنواع السياحة الغالية وتخص فئة معينة وكان الاهتمام بها فى مصر قليل، وإجراءات دخول اليخوت الأجنبية لمصر كان أمر بالغ الصعوبة، فيتطلب الحصول على 13 موافقة لجهات مختلفة، ما يجعل الأمر يمثل معاناة لصاحب اليخت.