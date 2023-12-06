جنازة جماعية لسيدتين وطفل توفوا في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

شيعت قرية تونس، بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم فجر اليوم، جنازة جماعية ل 3 من أبنائها، بعد أن لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة صندوق أثناء عودتهم من عملهم بالطريق السياحي لبحيرة قارون، مما تسبب في مصرعهم علاوة على إصابة اثنين آخرين من أبناء القريه لا يزالان يتلقيان العلاج اللازم في المستشفى.

واتشحت قرية تونس بالسواد حزنًا على مصرع كل من: مروان محمد السيد 5 سنوات، وهدية علي اسماعيل 29 عاما، وأمال عبد الحليم محمد، 42 عامًا، ووصلت بهم سيارات الإسعاف إلى مقابر القرية فجر اليوم واستقبلهم الأهالي بحالة من الحزن الشديد‎.

وأنهار أهالي القرية وأقارب المتوفين في حالة من البكاء الهستيري أثناء وصول الجثامين ووقفوا في صفوف لصلاة الجنازة عليهم في المقابر، ووقف أحد شيوخ القرية على المقابر يطالب الأهالي بالصبر والرجوع إلى الله.

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