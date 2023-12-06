وفد من طلاب المدارس يتفقد متحف أعلام الدقهلية ضمن مبادرة "أعرف بلدك"

زار وفد من طالبات مدرسة أحمد زويل بمدينة المنصورة ، اليوم، متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة في اطار مبادرة “أعرف بلدك” لغرس روح الانتماء وتنمية الوعي لدى التلاميذ ، والتعرف على تاريخ و انجازات واسهامات أعلام الدقهلية من الأئمة والعلماء والأدباء والشعراء وكيف كان لهم تأثير كبير في كافة المجالات ليكونوا قدوة لهم في مستقبلهم .

ضم وفد المدرسة المشرف علي الزيارة نورا ماهر وأماني حسن واصبري عبد العزيز، ورافقهم أثناء الزيارة أشرف عويس وسارة نبيل إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمحافظة .

وقال أيمن مختار،محافظ الدقهلية بأن برنامج المبادرة "اعرف بلدك" يتضمن تعريف ابنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات علي مر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات وكذلك مناطقها السياحية والاثرية.

وأضاف المحافظ الى أن الاعلام من أبناء المحافظة الذين انجبتهم الدقهلية وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الإنسانية العلمية والادبية والفكرية والفنية والسياسية وأيضا الدينية، وكذلك تعريف الأبناء بحجم الانجازات والمشروعات القومية التي تتم علي ارض المحافظة في كافة المجالات بما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن باعتبار ان الدقهلية احدى المحافظات المصرية الكبرى وتستهدف التوعية وغرس الانتماء للحفاظ على المنجزات لصالح الاجيال المتعاقبة.

وفد طلاب المدارس خلال تفقد متحف أعلام الدقهلية

وفد طلاب مدارس الدقهلية يتفقدمتحف أعلام المحافظة (7)

وفد طلاب مدارس الدقهلية يتفقدمتحف أعلام المحافظة (3)

وفد طلاب مدارس الدقهلية يتفقدمتحف أعلام المحافظة (4)

وفد طلاب مدارس الدقهلية يتفقدمتحف أعلام المحافظة (5)