بالفيديو.. مصرع 17 شخصا إثر سقوط حافلة من أعلى جبل وسط الفلبين

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، من موقع سقوط حافلة أعلى جبل في وسط الفلبين.

ويظهر الفيديو، تجمهر عدد كبير من المواطنين ونزولهم لموقع حادث سقوط حافلة من أعلى جبل بالفلبين، والذي نتج عنه مقتل 17 شخصًا، وإصابة 11 آخرين بجروح خطرة.

وقال رودريك ترين، رئيس الفرع المحلي لوكالة إدارة الكوارث، إن الحافلة كانت تسير عصر الثلاثاء على "جزء خطر" من طريق جبلي في بلدية هامتيك بمقاطعة أنتيك عندما وقع الحادث.

وأوضح أن الحافلة سقطت من أعلى الجبل، وهو ما نتج عنه سقوط الكثير من الضحايا، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بسبب عطل ميكانيكي، ما أدى لفقدان السائق السيطرة على الحافلة بسبب عطل محتمل في الفرامل.