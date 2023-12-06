تفاصيل مصرع 10 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بالطريق السياحي في الفيوم

شهد طريق قارون السياحي بمحافظة الفيوم أمام قرية تونس السياحية، حادث مؤلما راح ضحيته 10 أشخاص بينهم 4 سيدات وطفلين وإصابة 6 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة اصطدام سيارة أجرة "صنندوق" محملة بالركاب ومتجهة إلى مركز أبشواي مع سيارة نقل تقيل تقف على جانبي الطريق، بسبب السرعة الزائدة وختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة ومرفق الإسعاف لنقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة محملة بالركاب مع سيارة نقل ثقيل" على طريق بحيرة قارون السياحي أمام قرية تونس، بدائرة مركز، يوسف الصديق ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت عى الفور قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة أجرة صندوق محملة بالركاب مع أخرة نقل تقيل على الطريق السياحي لبحيرة قارون أمام قرية تونس، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفيين لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير عقب إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأسفر حادث الطريق السياحي لبحيرة قارون، عن مصرع 10 أشخاص، منهم هدية علي إسماعيل 29 عاما، ومروان محمد السيد 6 سنوات، وعبد الرحمن سيد صالح 18سنه، وورده مصطفي محمد عبد الحفيظ 50 عاما ربة منزل، ومعاذ محمد سيد عمره عاما، ومروان محمد السيد 6 سنوات، أكابر جودة مرسي 70 سنه، وثلاثة سيدات مجهولة الاسم والعنوان وتتراوح أعمارهم ما بين 22 عاما، و46 عاما، و 29 عاما.

فيما أصيب بالحادث كلا من إيمان عبد القادر رشاد 29 عاما اشتباه Pc واشتباه كسر بالساق اليمنى، ومكاسب جودة مرسي 50 عاما إشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف المخ، وسعدية عبد النبي أحمد 55 عاما اشتباه كسر بالترقوة اليمنى.

وجرى نقلهم إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.