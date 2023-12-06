محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام شيفيلد يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "برامول لين"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق شيفيلد يونايتد، الذى يستضيف نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.



ويسعى فريق ليفربول لتحقيق نتيجة ايجابية والفوز بالثلاث نقاط، للتربع على وصافة ترتيب البريميرليج، والابتعاد عن مانشستر سيتى، والاقتراب من ارسنال المتربع على عرش الدورى الإنجليزى.

حيث يحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن مانشستر سيتى محتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ومتأخر بخمس نقاط عن ارسنال المتصدر بـ 36 نقطة، بينما يقع شيفيلد يونايتد فى قاع الترتيب برصيد 5 نقاط.

ويمتلك فريق ليفربول سجل تاريخى أمام فريق شيفيلد يونايتد، حيث انتصر فى آخر 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن شفيليد لم ينهزم أمامه في 4 لقاءات في الدوري، بواقع فوزين وتعادلين.

وحقق ليفربول الفوز في آخر مباراتين له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد شيفيلد يونايتد، وهو العدد نفسه من الانتصارات التي حققها خلال 11 زيارة سابقة له في الدوري، مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

بينما يمر شيفيلد يونايتد، بأوضاع صعبة، وأقال مدربه بول هيكينبوتوم لسوء النتائج، وحل مكانه كريس وايلدر.

