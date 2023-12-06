تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، على النحو التالي :
*الدورى الإنجليزى:
09:30 شيفيلد يونايتد × ليفربول
09:30 فولهام × نوتينغهام فورست
09:30 برايتون × برينتفورد
09:30 كريستال بالاس × بورنموث
10:15 أستون فيلا × مانشستر سيتي
10:15 مانشستر يونايتد × تشيلسي
*الدورى الفرنسى:
10:00 مارسيليا × ليون
*الدورى المصرى الممتاز:
07:00 المقاولون العرب × الداخلية
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. ليفربول يلتقي شفيليد وقمة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدورى الإنجليزي
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، على النحو التالي :
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، على النحو التالي :