تشاهدون اليوم.. ليفربول يلتقي شفيليد وقمة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدورى الإنجليزي

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، على النحو التالي :



*الدورى الإنجليزى:

09:30 شيفيلد يونايتد × ليفربول

09:30 فولهام × نوتينغهام فورست

09:30 برايتون × برينتفورد

09:30 كريستال بالاس × بورنموث

10:15 أستون فيلا × مانشستر سيتي

10:15 مانشستر يونايتد × تشيلسي



*الدورى الفرنسى:

10:00 مارسيليا × ليون



*الدورى المصرى الممتاز:

07:00 المقاولون العرب × الداخلية

