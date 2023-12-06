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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يلتقي شفيليد وقمة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدورى الإنجليزي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، على النحو التالي :

*الدورى الإنجليزى:
09:30 شيفيلد يونايتد × ليفربول
09:30 فولهام × نوتينغهام فورست
09:30 برايتون × برينتفورد
09:30 كريستال بالاس × بورنموث
10:15 أستون فيلا × مانشستر سيتي
10:15 مانشستر يونايتد × تشيلسي

*الدورى الفرنسى:
10:00 مارسيليا × ليون

*الدورى المصرى الممتاز:
07:00 المقاولون العرب × الداخلية
 

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتى مانشستر يونايتد تشاهدون اليوم