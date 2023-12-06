ضبط طن سكر مجهول المصدر في الزقازيق

شنت مديرية تموين الشرقية، حملة مكبرة برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة وعبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية والسيد بلاسي مساعد مدير المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين مدينة الزقازيق، حيث تمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل شيفروليه محملة سكر أبيض بكمية قدرها 1 طن سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير شراء وغير مدون على العبوات الحاوية للسكر سعر البيع للمستهلك.

تم تحرير المحضر رقم 16515 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد سائق السيارة والتحفظ على الكمية المضبوطة ووضعها في إحدى الجمعيات الإستهلاكية لحين صدور قرار من النيابة العامة بهذا الشأن.

كما تمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 16514 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد المسؤول عن البيع باحدى الجمعيات الإستهلاكية لقيامه ببيع سكرأبيض أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على 11 كيلو جرام سكر على ذمه المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.