محافظ المنوفية : رفع 40 ألفا و 230 طن تراكمات قمامة ونواتج هدم

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن أداء إدارة البيئة ووحدة المخلفات الصلبة فى رفع القمامة ونواتج الهدم خلال شهر نوفمبر ، حيث تم رفع ما يقرب من 40 ألف و 230 طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة ، وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة ، يأتي هذا في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة أنه خلال شهر نوفمبر تم رفع ما يقرب من ألفان و 200 طن مخلفات قمامة بمركز الشهداء ، و ما يزيد عن 9 آلاف و 200 طن بأشمون ، و أكثر من 6 الآف و 500 طن قمامة بمنوف ، 3 آلاف و 40 طن مخلفات قمامة بمركز ومدينة شبين الكوم ، 3 ألاف و 195 طن قمامة ونواتج هدم بمركز الباجور ، وألفان و 50 طن تراكمات قمامة بمركز السادات ، مضيفاً أنه تم رفع أكثر من 4 آلاف و 800 طن بمركز تلا ، 3 آلاف و 420 طن بمركز بركة السبع ، 43 طن تراكمات قمامة بمحيط المستشفى التعليمي ومعهد الكبد ، كما قامت شركة العهد الجديد للخدمات البيئية برفع ما يقرب من 5 آلاف طن تراكمات قمامة وذلك من خلال منظومة الجمع المنزلى بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة والتأكد من رفع تجمعات القمامة أولاً بأول للإرتقاء بالمظهر العام ، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لعقود الجمع المنزلى وخطوط سير وأوزان السيارات المحملة بالتراكمات أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة .

و أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .