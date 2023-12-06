وكيل اقتصادية النواب: الظروف الراهنة بالمنطقة تحتم تأييدنا التام للسيسي

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحظى بشعبية كاسحة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية؛ مشيراً إلى أنه لم ير من قبل قائد مصرى فى عظمة الرئيس السيسى عندما يشعر بكل الفخر والعزة والكرامة عندما يتحدث عن الشعب المصرى العظيم وكلنا نفخر بهذا الزعيم الوطنى والمخلص ونفخر بهذا القائد والمقاتل الباسل الذى نجح فى افشال مؤتمرات قوى الشر والظلام والارهاب فى تحويل سيناء لإمارة إرهابية داعشية.

وأعرب "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته فى أن المصريين سيردون الجميل للرئيي السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الاسبوع المقبل، مؤكدًا أن الرئيس السيسى حقق نجاحات وانجازات كبيرة ومتعددة لمصر وشعبها على مدى العشر سنوات الماضية.

وأشاد بنجاح الرئيس السيسى فى حشد العالم لتأييد رؤيته ورفضه القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وفى نفس الوقت الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد: إن دعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية أمر فى غاية الـهمية لعدة اسباب فى مقدمتها أن مصر تمر فى الوقت الراهن بظروف ربما تكون أخطر من الظروف التى مرت بها بعد 25 يناير عام 2011 ولعل أكبر دليل على ذلك المحاولات الصهيونية والمدعومة للأسف الشديد من قوى خارجية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وكأن العدو الصهيونى ومن يدعمونه تناسوا أن سيناء ارتوت بدماء أكثر من 120 ألف شهيد وتناسوا أن البطل والقائد الزعيم عبد الفتاح السيسى لا يمكن أبداً أن يفرض فى حبة رمل واحدة من أرض الفيروز.

وأعرب عن ثقتة التامة فى أن المصرييين سيردون الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي أنقذ الوطن في لحظة صعبة واتخذ قرارات لا يستطيع أن يأخذها إلا الرجال الشجعان الذين ينتمون لتراب الوطن وسيخرج المصريون الشرفاء في أيام الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع فكلنا نقف وراء السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل لأن مصر مهددة من كل مكان، ولابد أن نقف مع رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وسنخرج لنقول للعالم أجمع أننا نقف مع رئيس مصر الذي حمي الأرض والعرض والوطن.