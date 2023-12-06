"الصحة العالمية": طفل كل 10 دقائق يقتل في غزة التي تعيش أحلك أوقات البشرية

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة دكتور ريتشارد بيبركورن، أن الوضع في قطاع غزة يتدهور ساعة بعد الأخرى في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف في خان يونس ورفح، قائلا: إن طفلا يُقتل كل 10 دقائق في غزة في المتوسط، وإننا نقترب من أحلك أوقات البشرية، مشددا على ضرورة وقف القصف والخسارة في الأرواح، مؤكدا الحاجة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام.

وأشار ريتشارد بيبركورن - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إلى زيادة عدد النازحين القادمين من المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع متجهين إلى مناطق أبعد في الجنوب، مؤكدًا مقتل نحو 17 ألف شخص، يمثل الأطفال والنساء 60% منهم، خلال أقل من 60 يوما، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 42 ألف شخص بجروح.

وقال: إن من أكثر ما يثير القلق هو عوامل الضعف في المجال الصحي، المتمثلة في ضعف البنية التحتية للنظام الصحي المشلول في غزة، مضيفا أن شمال غزة يفتقر تقريبا لأي منشأة صحية عاملة.

وأضاف أن مستشفى "الأهلي العربي" مكتظ للغاية، ويعمل على استقرار إصابات الرضوح في الوقت الراهن.

وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن ما حدث في شمال غزة يجب ألا يكون الخطة الموضوعة للجنوب، وأن عدد أسرة المستشفيات في غزة انخفض من 3500 إلى 1500 أو أقل، مؤكدا أن الوضع لا يحتمل فقدان عدد آخر من الأسرة فيما تتزايد الاحتياجات الصحية.

ولفت إلى أن المنظمة تفعل كل ما يمكن لضمان دخول الإمدادات بشكل مستدام وزيادة عدد أسرة المستشفيات التي يتعين أن تصل إلى 5 آلاف بالنظر إلى الاحتياجات الراهنة.

وأشار بيبركورن إلى تفشي الأمراض المعدية، بسبب النزوح والاكتظاظ في أماكن الإيواء، مؤكدا إصابة 120 ألفا بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة و86 ألف حالة إسهال، إضافة إلى الإصابة باليرقان والجدري والتهاب السحايا.

