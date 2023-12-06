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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"البنتاجون": لا جدول زمني للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باتريك رايدر، أنه "لا يوجد جدول زمني للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة".
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رايدر، قوله: إن "أولوية الولايات المتحدة تنصب على حماية قواتها ومواطنيها وضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من الهجمات المستقبلية التي قد تشنها حركة حماس".
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "مواصلة العمل مع إسرائيل لاستعادة الرهائن وعدم توسيع الصراع إلى المنطقة".
 

البنتاجون قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي