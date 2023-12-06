مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار شرق العاصمة البريطانية

أكدت شرطة العاصمة البريطانية، أن سيدة تبلغ من العمر 42 عاما لقيت حتفها فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في منطقة "هاكني" الواقعة شرقي لندن.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء عن الشرطة قولها - إنه تم العثور على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية، من بينهم سيدة توفيت في مكان الحادث فيما تم نقل رجل يبلغ من العمر 20 عاما وصبي 16 عاما إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأضافت القناة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث، إلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.