بالأسماء.. الاحتلال يعتقل 42 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الأربعاء 42 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفل.

فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا من مدينة جنين ومخيمها، وهم: معمر أبو عميرة، ومراد نظمي علاونة، وقصي أبو خليفة، وعزيز الألماني، ومحمد مطاحن، وزياد محمد عيد عامر، وبسام أحمد عيد تركمان، ومعتز بسام أحمد عيد تركمان، ومحمد بسام أحمد عيد تركمان، وخضر أبو قطنة، ومحمود الصباغ، وعثمان استيتي، ومحمد عثمان استيتي، وغسان عثمان استيتي، وعمران السويطي، وياسين السويطي، وعدي هاني الغول، ومعاذ أحمد نواهضة، وأمين محمود أمين نواهضة، وهما من اليامون، وزهير محمود استيتي، ومحمد محمود استيتي.

ومن الخليل، داهمت بلدة قوات الاحتلال بلدة يطا، واعتقلت كلا من: محمد إبراهيم الشواهين، وشادي وإياد العمور، كما داهمت قريتي البرج وبيت الروش واعتقلت الشقيقين إياد، والطفل يونس سلامة إبراهيم الفقيه (16 عاما)، ومعتز صلاح عمرو.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال إياد هاشم محمد مناصرة من بلدة بيتونيا غربا، وأسيد أحمد حامد ثابت من قرية شقبا، وأحمد منصور محمد فلنة من قرية صفا، وقسام أشعل من قرية بلعين غربا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فؤاد عبد اللطيف من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وقصي شريم وعبدالرحمن رواجبة من بلدة روجيب، ونديم حجة من بلدة برقة.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال كلا من: ربيع رقبان (30 عاما)، وإبراهيم شاهين (26 عاما)، وأحمد محمد جلال (21 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ومن قلقيلية، اعتقلت الاحتلال المواطن باسم السعسع (63 عاما)، ونجله محمد (30 عاما)، من مدينة قلقيلية.

ومن طوباس، اعتقل الاحتلال 3 مواطنين بينهم امرأة من بلدة طمون، وهم: ليلى بني مطر، وجلال الدين طالب قطيشات، وأحمد عبدالله حسين بشارات.