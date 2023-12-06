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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 664 شاحنة و95 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 396 شاحنة و93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 268 شاحنة و2 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى AM ocean silver، امل وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع  تداول 2000 طن و157 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الواردات