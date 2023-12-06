غدا.. ريا أبي راشد تحاور هالي بيري ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يعقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن فعاليات دورته الثالثة، جلسة حوارية مشوّقة غدا الخميس، مع النجمة هالي بيري، حيث تحاورها المذيعة ريا أبي راشد.

‏ستأخذنا هالي بيري، الممثلة الأوسكارية والمخرجة والمنتجة، في رحلة فريدة من نوعها إلى أعماق مشوارها المهني الذي بلغ قمّة المجد الفني، الساعة ⁦‪5:30‬⁩ مساء، في سوق السينما.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يحتفي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر، حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.