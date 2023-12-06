الأرصاد: أمطار خفيفة على جنوب سيناء وطقس لطيف على القاهرة نهارا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى 15 درجة .