ads
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا: وصول أكثر من 16 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 16 ألفا و300 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 17.52 مليون شخص.
ونقل راديو (بولندا) اليوم /الأربعاء/ عن الوكالة قولها "إن نحو 17 ألف أوكراني غادروا بولندا أمس متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 15.73 مليون شخص".
وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
 

بولندا الأوكرانيين الفارين إلى بولندا