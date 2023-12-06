الجيش الإسرائيلي: نحتاج شهرا من العمليات البرية قبل عملية تبادل جديدة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن التقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن الجيش بحاجة لشهر من العمليات البرية في قطاع غزة، قبل إتاحة الفرصة لعملية تبادل جديدة مع حركة حماس يتم بموجبها إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين، حسبما أفادت قناة "العربية".

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر رسمي قوله: "مدة الشهر من المناورة البرية هي الفترة الزمنية اللازمة لتوليد الضغط العسكري الذي سيدفع حماس إلى استئناف المفاوضات في ظروف أفضل".

وكثف الجيش الإسرائيلي منذ أمس الثلاثاء عملياته البرية في قطاع غزة وشملت العمليات أجزاء واسعة من القطاع.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر تجاوز 16250، منهم 7112 قاصرا و4885 امرأة، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض.

ومنذ انهيار الهدنة، تنشر إسرائيل خريطة على الإنترنت لإعلام سكان غزة بالأجزاء التي يجب إخلاؤها من القطاع. وتم وضع علامة على الحي الشرقي لمدينة خان يونس يوم الاثنين، وهو موطن لمئات الآلاف من الأشخاص، الذين هرب كثيرون منهم سيرا على الأقدام.