أمريكا تحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف

عرضت قناة "العربية" مقطع فيديو للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مانيو ميلر، يعلن فيه سياسة جديدة لمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وقال" ميلر"، وصل العنف في الضفة الغربية هذا العام إلى مستويات لم تشهدها منذ الانتفاضة الثانية، وفي الأسابيع الأخيرة أدت الزيادة المثيرة للقلق في أعمال العنف إلى ارتفاع هذا السجل المرحب به إلى مستويات أعلى ويشمل ذلك مستويات غير مسبوقة من العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يستهدفون الفلسطينييون وممتلكاتهم وتهجير مجتمعات بأكملها، فضلا عن العنف الذي يمارسه المسلحون الفلسطينييون النتطرفون ضد المدنيين الإسرائيليين.

وتابع "ميلر"، اليوم وكما حذر الرئيس "بايدن" مؤخرا تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمعالجة هذا العنف المتصاعد في غزة من خلال تنفيذ سياسة جديدة لتقييد التأشيرات بموجب القسم 2 _12 _A3C من قانون الهجرة والجنسية، بموجب هذه السياسة ستواصل الولايات المتحدة فرض قيود على الـتأشيرات ضد الأفراد المشاركين أو المساهمين بشكل هادف في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية ويشمل ذلك أعمال العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، فضلا عن القيود غير المبررة على المدنيين والوصول إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية.