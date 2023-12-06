الإحصاء: 10.3% ارتفاعًا بقيمة العجز بالميزان التجاري في سبتمبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميزان التجارى 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 2.84 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدره 10.3٪.

وأشار الجهاز إلى أن قيمـة الصادرات انخفضت بنسبـــة 33.7٪ حيـث بلغـت 2.94 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2023 مقابــل 4.44 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابق، ويرجــع ذلك إلى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (ملابس جاهزة بنسبــة 11.1%، منتجات البترول بنسبة 68.2٪، أسمدة بنسبة 65.9٪، لدائــن بأشكالها الأوليـــة بنسبة 36.5٪) .

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 81.3%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 157.2٪، سجاد وكليم بنسبـة 42.0٪).

ولفت الجهاز إلى انخفاض قيمـة الواردات بنسبة 16.5٪؛ إذ بلغت 6.08 مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2023 مقابــل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (القمح بنسبـــة 8.8 %، أدوية ومحضرات صيدلة 0.1%، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 39.1 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 38.0%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البتــرول بنسبة 14.9 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 27.0 %، الغاز الطبيعي بنسبـة 27.2 ٪، سيارات ركوب بنسبة 156.6%).