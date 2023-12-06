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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

12 ديسمبر.. غرفة الطباعة والتغليف تشارك في المعرض الدولي Pacprocess

المهندس نديم إلياس
المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف
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أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات المصرية، مشاركتها في المعرض الدولي Pacprocess 2023 كشريك استراتيجي، وذلك من 12 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2023، والمقام  في  مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، في إطار خطة الغرفة للتواجد في كافة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بالقطاع.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، في بيان لها اليوم، أنها تسعى إلى مساندة الشركات في بناء علاقات تجارية مع الشركات العارضة والتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعات التعبئة والتغليف وسط تطور هائل في آليات هذه الصناعة.

وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في معرض Pacprocess، وذلك ضمن رؤية الغرفة للتواجد ضمن الفعاليات التي تساهم في زيادة نشاط قطاع الطباعة والتغليف في مصر وتطوير هذه الصناعة ومعرفة احدث التكنولوجيا الحديثة في العالم.

وأكد المهندس نديم إلياس، أن Pacprocess يعتبر فرصة جيدة جدا لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض والشركات المشاركة مما سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الشركات الأعضاء بغرفة الطباعة. 

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