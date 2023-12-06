رئيس بولندا: نخطط للانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون خلال الأعوام الثلاثين المقبلة

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن بلاده تخطط للانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، وخاصة الطاقة النووية؛ وذلك للمساعدة في وقف ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقل راديو بولندا، اليوم الأربعاء عن الرئيس البولندي إن الطاقة النووية تمثل مستقبل البلاد، مشيرا إلى أنه من المقرر إطلاق أول محطة للطاقة النووية في بولندا عام 2033، بالتعاون مع شركتي "وستنجهاوس" و"بكتل" الأمريكيتين.

ولفت إلى أن محطات الطاقة النووية ستساعد بولندا على إزالة الكربون من الطاقة وحماية المناخ، بما يتماشى مع التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن بولندا انضمت يوم السبت الماضي إلى أكثر من 20 دولة أخرى في الدعوة لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاث مرات بحلول 2050.

