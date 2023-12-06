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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الإعلام الفلسطيني: 64 شهيدا و106 جرحى في خان يونس خلال يومين

غزة
غزة
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الفلسطينية، أعلنت عن 64 شهيدًا و106 جرحى بخان يونس خلال اليومين الماضيين.

كما أضافت القاهرة الإخبارية، أنَّ الاحتلال قام بقصف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال غزة.

فيما توجد إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وسقط نحو أكثر من 37 شهيدًا على الأقل في عموم قطاع غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته بعد انتهاء الهدنة.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسئولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروض للإفراج عن أسرى.

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