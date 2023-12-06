ريهام عبدالغفور تعيد نشر رسالة سابقة إلى والدها: "مصدر الأمان"

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة إلى والدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، كانت قد أرسلتها له بنفس تاريخ اليوم من العام الماضى.

وجاءت الرسالة “بوست في حب هذا الرجل ”

هذا العظيم

هذا النبيل

هذا الكريم

مصدر الحنيه

مصدر الأمان

مصدر الحب

يارب يخليك ويديمك علينا نعمه يا حبيبي، ويارب جيناتك الخطيرة دي يورثوها أولادي، أشرف عبدالغفور".

يذكر أن الفنان أشرف عبدالغفور رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨١ عاما، بعد تعرضة لحادث سير، وذلك خلال الأيام القليلة السابقة.

قدم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور العديد من الأعمال الفنية خلال رحلة فنية ومسيرة كبيرة، أبرز الأعمال مسلسل "يتربى في عزو، حضرة المتهم أبى، هارون الرشيد، الوهم والحقيقة، حبيب الروح، ابن تيميه".