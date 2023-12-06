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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام دو باريس عام 2024

ارشيف
ارشيف
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بعد مرور أربع سنوات على الحريق المروّع الذي نشب في كاتدرائية نوتردام في باريس، عادت صورة هذه التحفة الفنية من الفن القوطي لتتشكّل من جديد، يمكننا أن نرى مرّة أخرى البرج الذي انهار في 15 ابريل 2019.

منذ أيام بدأ يظهر مشهد جديد حيث ارتفع البرج وبلغ الهيكل ذروته مرّة أخرى ووصل ارتفاعه إلى 96 مترًا من الأرض. من المتوقع أن يتمّ تزيين البرج في الأيام المقبلة.

وقد تمّ تصميم البرج على يد المهندس المعماري في القرن التاسع عشر، أوجين فيوللي لو دوك وأُعيد بناؤه بشكل مماثل ومن المقرّر أن يكتمل الإطار مع نهاية العام الحاليّ وأن تبدأ أعمال التسقيف بمطلع العام 2024.

تمّ تجميع قطع البرج في بري، في ميرث إي موزيل، حيث قام النجّارون بتجميع ما يقارب من 300 جزء من البرميل الذي يبلغ ارتفاعه 19 مترًا، أو 120 طنًا، لقد استغرق الأمر معهم حوالى آلاف الساعات من العمل لإعادة إنتاج ما قام به بالأساس أوجين فيوليه لو دوك.

ومن المتوقع أن يُعاد افتتاح نوتردام في الثامن من ديسمبر 2024، يوم عيد الحُبل بلا دنس هذه الكاتدرائية، التي تحظى بالحبّ والإعجاب في جميع أنحاء العالم، ستعود إلى الحياة لتستقبل الزوّار. وكانت كاتدرائية نوتردام في باريس تستقبل 12 مليون زائر تقريبا كلّ عام، ويتمّ الاحتفال بـ2500 قداس هناك.

أقباط أقباط الكاثوليك