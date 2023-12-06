على كرسي متحرك.. رحلة نزوح طفل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان: "رحلة نزوح طفل على كرسي متحرك"، الذي نزح من مخيم الشاطئ إلى خان يونس إلى رفح.

وجاء التقرير، كرسيه المتحرك رافقه في رحلته الشاقة للنزوح الطفل الفلسطيني "زكريا شدا" الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويعيش بعظام هشة، محنه نزوحه فاقت مرضه من منزله بمخيم الشاطئ إلى لاجئين في غزة، إلى مخيمات النزوح في خان يونس ثم الانتقال مرة أخرى مع عائلته الى رفح جنوب قطاع غزة، بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.

وتابع التقرير،في العراء ينتظر الطفل زكريا بناء خيمتهم ، فيما يشعل والده النار لتدفئة ابنه من البرد.

وشنت القوات الاسرائيلية اقتحامات جنوب القطاع، وامتلأت المستشفيات بعشرات القتلى الجرحى في هجوم بري هو الاكبر منذ انهيار الهدنة.