أسعار الدولار اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك الحكومية و التجارية و مكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

بلغ سعر الدولار الامريكي في البنك الأهلي المصري ، بداية تداولات اليوم ، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ، في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

في بنك فيصل بلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر الدولار في ميد بنك بداية تعاملات اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

فى المصرف العربي الدولي سجل الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



و ثبت سعر الدولار الامريكي ، مقابل الجنيه ، في البنك المصري الخليجي عند نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع .

وعالميا، ارتفع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في أسبوع واحد مقابل سلة من العملات، أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات التوظيف الجديدة أن فرص العمل الأمريكية انخفضت في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021.