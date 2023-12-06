أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار علي اسعار الذهب في محلات و اسواق الصاغة المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، فيما شهد سعر المعدن النفيس في الاسواق العالمية تراجعا غير مسبوق حيث سجلت الأوقية أدنى مستوياتها مقارنة بأعلى سعر سجلته قبل ساعات وهو 2152 دولارا لتهبط ما يزيد عن 130 دولارا.

سجل سعر جرام الذهب عيار «21» الاكثر اقبالا و انتشارا في الاسواق المصرية ، نحو 2775 جنيها للبيع، و2795 جنيها للشراء .

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار «24» نحو 3188 جنيهًا،

وسجل سعر جرام الذهب عيار «18» نحو 2391 جنيهًا.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار «14» نحو 1860 جنيهًا.

ووصلت قيمة الجنيه الذهب (والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 22320 جنيها.

والأوقية ( التي تزن حوالي 31.1 جرامات من الذهب ) سجلت دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى سعر الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و180 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 2850 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 2451 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 1920 جنيهًا.

و تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

عالميا ، انهارت أسعار المعدن الأصفر بقوة على مدار الساعات الماضية؛ بفعل عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر، متاثرا بتراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي سيلعب دورًا هامًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة بنحو 2152 دولارا للأوقية.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 2,023.47 دولار فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية .

و تتداول أسعار الذهب الفوري حالياً عند المستوى 2014 دولارا للأونصة مقارنة بـ 2030 خلال التعاملات الصباحية امس ، بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 2041 دولارا للأونصة.