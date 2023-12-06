عشرات الشهداء والجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأربعاء 06/ديسمبر/2023 - 06:01 ص

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدوانها على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وقصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء. حسبما ذكرت وكالة الأنبا الفلسطينية "وفا".

وأضافت "وفا". إن 6 شهداء سقطوا وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى 3 شهداء وسقط عدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت منزلًا في المخيم الغربي بخان يونس.

وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلًا من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، عن أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.