تونس وأرمينيا تبحثان سبل التعاون في المجال الأمني

بحث نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع فاهين كرستينا نائب وزير الخارجية الأرميني سبل دعم التعاون في المجال الأمني.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الثلاثاء- أن اللقاء جرى خلال ترؤس نائب وزير الخارجية الأرميني وفد بلاده في أعمال الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين تونس وأرمينيا.

وخلال اللقاء، سلم نائب وزير الخارجية الأرميني، إلى وزير الخارجية التونسي رسالة دعوة موجهة إليه من نظيره الأرميني لأداء زيارة إلى يريفان.

ورحّب وزير الخارجية التونسي بهذه الدعوة، مؤكّدا عزمه على إنجاز هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن.