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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس وأرمينيا تبحثان سبل التعاون في المجال الأمني

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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بحث نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع فاهين كرستينا نائب وزير الخارجية الأرميني سبل دعم التعاون في المجال الأمني.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الثلاثاء- أن اللقاء جرى خلال ترؤس نائب وزير الخارجية الأرميني وفد بلاده في أعمال الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين تونس وأرمينيا.

وخلال اللقاء، سلم نائب وزير الخارجية الأرميني، إلى وزير الخارجية التونسي رسالة دعوة موجهة إليه من نظيره الأرميني لأداء زيارة إلى يريفان.

ورحّب وزير الخارجية التونسي بهذه الدعوة، مؤكّدا عزمه على إنجاز هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن.

وزير الخارجية التونسي نبيل عمار فاهين كرستينا نائب وزير الخارجية الأرميني بحث سبل دعم التعاون في المجال الأمني