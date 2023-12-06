وزيرة الخارجية الكندية: دائرة العنف لن تضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الثلاثاء، إن استئناف ما وصفته "بالأعمال العدائية" في غزة "أمر مدمر"، مضيفة أن دائرة العنف لن تضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل.

وفي تصريحاتها قبل الاجتماع الوزاري للحكومة الكندية قالت جولي للصحفيين: "رأينا نتائج جيدة الأسبوع الماضي مع توقف القتال ودخول المساعدات وإطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين"، مشددة على أن "ثمن العدالة لا يمكن أن يكون معاناة جميع الفلسطينيين".

وقالت إنه يجب إيقاف "العنف" ويجب الوصول إلى حل الدولتين والدخول في محادثات للوصول إلى حل الدولتين لأن ذلك هو الحل الوحيد.

وأضافت جولي أنه أثناء تواجدها في اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو ومع نظرائها في دول مجموعة السبع، أكدت أنه يجب الضلوع مع دول المنطقة ومع دول مجموعة السبع لإجراء محادثات حل الدولتين.