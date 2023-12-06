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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طائرة مسيّرة تقتل بـ«الخطأ» 85 مدنيًا في نيجيريا

مسيرة تابعة للجيش
مسيرة تابعة للجيش النيجيري
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قتلت غارة نفّذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري 85 مدنيًا على الأقل عن طريق الخطأ الأحد في قرية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان أمس الثلاثاء.

وأوضح الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ على صفحتها في فيسبوك "تلقى مكتب المنطقة الشمالية الغربية تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمرا". وقد أكد ناطق الثلاثاء هذا البيان. 

وكان الجيش أعلن الإثنين الماضي، أن غارة نفذتها إحدى مسيّراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي لكنه لم يقدم أي حصيلة.

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